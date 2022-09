"Um pedaço do meu coração voou", diz Georgina sobre a morte do filho

Tiago Firmino Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Georgina Rodríguez falou, pela primeira vez, sobre a morte de um dos filhos gémeos, em abril. "A vida deu-me muito em pouco tempo", disse na segunda parte do documentário "Soy Georgina", da Netflix

A empresária espanhola e mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, foi a protagonista da estreia da segunda temporada de "Soy Georgina", da Netflix, no FesTVal de Vitória, em Espanha. Num dos testemunhos do novo capítulo, a espanhola desabafou sobre a morte do bebé gémeo que perdeu à nascença no passado mês de abril.

"A vida deu-me muito em pouco tempo. Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida num instante", começou por referir no documentário sobre a sua vida. "Um pedaço do meu coração voou, e eu perguntei-me como seguir em frente", acrescentou, citada pelos jornalistas que estiveram presentes na apresentação.

PUB

"A resposta estava mais perto do que pensava. Olhei nos olhos dos meus filhos e ali vi a única maneira de o fazer, estando todos unidos", admitiu Georgina Rodríguez, referindo-se a Bella Esmeralda, Alana, Mateo, Eva e Cristianinho.

A revelação da também manequim na Netflix acaba por ser surpreendente, uma vez que, nos últimos meses, a imprensa mostrou-se desconfiada se falaria de um tema particularmente sensível. Recorde-se que na primeira temporada de "Soy Georgina" foram exibidas imagens inéditas do dia a dia luxuoso da protagonista, como as viagens no jato privado de Cristiano Ronaldo, as compras em Paris ou a passagem pelo Grande Prémio de Fórmula 1 no Mónaco. O craque português deixou o protagonismo para a namorada mas falou, pela primeira vez, da forma como se conheceram, numa loja de roupa, em Madrid, onde Gio era funcionária.

Do parto difícil de Georgina Rodríguez nasceu a bebé Bella Esmeralda que, no início desta semana, foi mais uma vez mostrada ao mundo pela avó Dolores Aveiro com a legenda "a mais novinha da família". Sabe-se, agora, que a mãe de Cristiano Ronaldo voltou a mudar-se do Funchal para Manchester para dar apoio ao filho, numa altura em que permanecem as dúvidas se o "capitão" da Seleção Nacional vai permanecer na equipa do norte de Inglaterra depois de dezembro, quando reabrir o mercado de transferências de futebolistas.

lém da filha mais nova, também Alana é fruto do relacionamento amoroso entre a espanhola e o futebolista português. Por sua vez, Cristiano Ronaldo é pai dos gémeos Eva e Mateo, e do filho mais velho, Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.