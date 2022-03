Unidos no amor e juntos na corrida aos Oscars

Sara Oliveira Hoje às 17:44 Facebook

Este ano, os prémios da Academia têm dois casais nomeados, Javier Bardem e Penélope Cruz, Kristen Dunst e Jesse Plemons. Houve outros no passado, mas nenhum ganhou estatuetas a dobrar.

A duas semanas e meia da noite dos Oscars que se realiza a 27 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles, as atenções focam-se nos potenciais vencedores. A maioria dos nomeados juntou-se esta semana no tradicional jantar no Fairmont Century Plaza, sendo o debute de Penélope Cruz e Javier Bardem enquanto casal. Esta é a primeira vez que ambos estão na corrida a uma estatueta dourada desde que estão juntos.

Penélope concorre na categoria de Melhor Atriz com "Mães paralelas", enquanto o marido compete para Melhor Ator com "Being the Ricardos". Se os dois vencerem, juntarão mais dois Oscars em casa: ela foi a Melhor Atriz Secundária em 2008 com "Vicky Cristina Barcelona", ele foi o equivalente masculino um ano antes com "Este país não é para velhos". Até agora, nunca nenhum par fez o pleno. Este ano, os atores espanhóis não são o único casal entre os nomeados, sendo a primeira vez que tal acontece nas principais categorias. Noivos desde 2019, Kirsten Dunst e Jesse Plemons estão indicados nas categorias de ator e atriz secundários por "O poder do cão", no qual interpretam um casal.

Na história, há outros exemplos de casais que receberam nomeações no mesmo ano, começando por Alfred Lunt e Lynn Fontanne ("The Guardsman") em 1931. Casados durante 50 anos, Joanne Woodward e Paul Newman fizeram dez projetos juntos, mas só em 1969 coincidiram na lista, pelo filme "Raquel, Raquel", produzido por ele e protagonizado por ela. Já Gena Rowlands e John Cassavetes marcaram a edição de 1975 ocm " Uma mulher sob influência". Em ambos os casos, nenhum subiu ao palco para a consagração.

Em 1986, Jack Nicholson estava com a atriz Angelica Houston, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz Secundária em "A honra dos padrinhos", enquanto ele se contentou com a nomeação para Melhor Ator no mesmo projeto. Separados desde 2009, Susan Sarandon e Tim Robbins foram indicados em 1996 por "A última caminhada". Sarandon ganhou o primeiro Oscar como Melhor Atriz, Robbins saiu de mãos a abanar.

Michelle Williams e o falecido Heath Ledger, outro ex-casal famoso, foram nomeados em 2006 pelos papéis em "O segredo de Brokeback Mountain". Em 2009, Brad Pitt e Angelina Jolie viram as respetivas interpretações em "O estranho caso de Benjamin Button" e "A troca" reconhecidos, mas nenhum levou o prémio.