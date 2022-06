Uribe e Cindy García: Casamento de sonho na Colômbia

Craque do F.C. Porto subiu ao altar na presença de colegas de equipa. A festa, junto ao mar das Caraíbas, durou até de manhã.

Pouco mais de um ano depois do pedido, Matheus Uribe e Cindy Alvarez García casaram-se na passada quinta-feira em Santa Madalena, na Colômbia, reunindo muitos familiares e amigos numa festa que durou até de manhã. A cerimónia realizou-se ao ar livre, num ambiente decorado com plumas. Os noivos juntaram-se a meio do percurso, a caminho do altar: enquanto o futebolista se fez acompanhar pela mãe, a noiva surgiu pelo braço do pai.

Cindy manteve-se fiel ao estilo arrojado ao eleger um vestido da autoria da estilista portuguesa Micaela Oliveira para o "sim" junto à praia e ao mar das Caraíbas. Uribe combinou um blazer e colete beges com calças escuras.

Num dia tão importante, Matheus Uribe contou com alguns dos amigos que o futebol lhe deu e nenhuma transferência estragou. Colegas de balneário no F.C. Porto, o espanhol Toni Martínez marcou presença na companhia da mulher, Cristina Kobzar, assim como o guarda-redes argentino Agustín Marchesín teve a mulher, Sol Ochandio, ao lado. A jogar atualmente no Liverpool, Luis Diaz também não faltou.

Alegrias em Portugal

Junto há vários anos, o casal tem dois filhos em comum, Ángel, de 16 meses, e Antonia, de seis anos e meio, mas o futebolista assumiu também como seu Esteban, de 12 anos, fruto da anterior relação da companheira. A cinco, a família tem vivido muitas alegrias em Portugal, voltando sempre ao país natal para os principais eventos pessoais, além de Cindy García fazer questão de acompanhar os negócios que mantém com base na Colômbia.