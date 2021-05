Uribe: Portista abre época de diversão na Colômbia

Sara Oliveira Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Findo o campeonato nacional, jogador do F.C. Porto regressou com a família à terra natal, onde organizou uma festa com a cumplicidade da mulher, Cindy.

Mesmo sem estar ainda de férias por ter sido convocado pela seleção colombiana para os jogos de apuramento para o Mundial 2022 com Peru e Argentina, Matheus Uribe tem aproveitado os dias da melhor forma.

Com o fim da época ao serviço do F.C. Porto, o futebolista regressou a Medellín, Colômbia, de onde é natural, para a família desfrutar do defeso, mesmo que ele ainda tenha compromissos profissionais a cumprir nos relvados. Os cafeteros defrontam o Peru a 3 de junho em Lima, seguindo-se o encontro com a Argentina a 8 do mesmo mês em Barranquilla, antes da Copa América, que decorrerá na Argentina e na Colômbia a partir de 13 de junho.

Sempre com a mulher, Cindy García, e os filhos, Antonia, de cinco anos, Esteban, de 11, e Ángel, de quase três meses, por perto, Uribe tem aproveitado para desfrutar de algumas atividades ao ar livre, entre elas pescar, ou apenas brincar com os mais pequenos. Isto durante o dia, pois anteontem à noite ofereceu uma mega festa inspirada no universo dos cowboys.

Mais uma vez, Cindy esteve em grande destaque, primando pelo arrojo e ousadia que há muito lhe são característicos. Depois de mais um ano a viver em Vila Nova de Gaia, a empresária assumiu-se "muito contente" por estar de regresso às origens e poder celebrar com amigos e familiares.

O evento contou com a participação de vários artistas que puseram todos a dançar até de madrugada. E, antes de o futebol o voltar a chamar, Uribe mostrou-se um homem bastante apaixonado e sempre pronto a beijar a mãe dos filhos.