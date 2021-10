Ursula Perez: Ex-mulher de futebolista escolhe Portugal para viver

Sara Oliveira Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Findo o casamento com Maicon Roque, há dois anos, modelo brasileira voltou com os filhos para o Porto, mas agora

é em Lisboa que prepara o futuro.

Depois de ter regressado ao Brasil e também ter passado pela Turquia, Ursula Perez decidiu vir viver de novo para Portugal, país onde nasceram os filhos, Maria Luiza e Mateus, fruto do casamento com Maicon Roque, quando este jogava no F.C. Porto. "Estive dois anos no Porto, mas agora mudei-me para Lisboa há duas semanas", revelou a modelo e influenciadora ao JN.

Apesar da mudança para a capital, no passado fim de semana, Ursula fez questão de assistir ao desfile de Luís Onofre no Portugal Fashion. A amizade com o designer e a mulher deste, Ariana Marques, justifica a presença na Invicta, cidade que "continua a ser muito especial". "É o lugar do mundo com o qual mais me identifico. Já moramos em muitos sítios, mas o Porto é único. Fui para Lisboa apenas por ser maior e haver mais oportunidades." Maria Luiza, de dez anos, e Mateus, de oito, adaptaram-se bem, pois "são portugueses e sentem-se em casa".

Divorciada de Maicon, Ursula Perez assumiu-se "numa fase muito feliz". Até porque "não estamos mais casados mas temos uma relação incrível. Somos grandes amigos e ele também adora Portugal. O Maicon agora está no Brasil, mas tanto vem cá como eu vou lá e fazemos ponte aérea", acrescentou.

Com base no nosso país, a brasileira aproveita ainda para passear pela Europa, pois os planos passam por ficar mesmo por cá.