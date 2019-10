Vanessa Martins coloca botox para prevenir rugas

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:58 Facebook

Vanessa Martins colocou botox para prevenir as rugas de expressão no rosto e mostrou-se satisfeita com o resultado. A atriz retocou o rosto com toxina botulínica, de forma a estimular a produção de colagénio e prevenir a flacidez da pele, segundo revelou a clínica onde a também influenciadora digital se submeteu ao procedimento estético, o Centro EMSculpt, em Lisboa. “A querida Vanessa Martins esteve ontem connosco, entregue às mãos do nosso Dr. João Gabriel para fazer o seu retoque de toxina botulínica. É gratificante saber que a prevenção passa por um rosto tão conhecido e tão bem cuidado como o […]