Vanessa Martins: "Estou fora das novelas"

Depois de "Morangos com açúcar" é nas redes sociais que a empresária se afirma. Este ano o foco é na vida pessoal.

É uma das influenciadoras digitais de referência em Portugal, mas foi pela moda e pela representação que Vanessa Martins começou por fazer carreira e se deu a conhecer. Aos 33 anos, descreve-se como "uma empresária com vários negócios e grande exposição nas redes sociais".

A afirmação na Internet é uma realidade, mas acabou por ser um processo natural. "Quando me iniciei no Instagram não existia sequer a designação de influenciadora digital e muito menos se imaginaria que iria ser uma profissão ou que o Instagram iria ser fonte de rendimento e criar novos empregos. Por isso, nada foi propositado". Na sequência, lançou a revista "Frederica", que está a correr "bastante bem".

A última vez que Vanessa esteve num projeto de TV "foi há cinco anos, no "Dança com as estrelas" [TVI]", mas voltar ao pequeno ecrã não é algo que lhe tire o sono.

Como atriz, estreou-se em "A minha família é uma animação", em 2001, mas foi na série juvenil "Morangos com açúcar" que se afirmou. "Atualmente, a nível de novelas estou completamente fora do mercado. Aconteceu naturalmente e a minha vida tomou outro rumo, mais feliz", confessa. E descarta saudades: "Já não represento há mais de sete anos.... Foi uma fase da minha vida, acredito que tive de passar pela televisão para ter o que tenho hoje. Na época adorava o que fazia e queria ser atriz, mas a vida mudou e estou feliz".

Ano de abrandar

Neste ano que se inicia, Vanessa Martins assume que tem "alguns projetos e outros que irão surgir". "Confesso que quero abrandar e dedicar-me mais à minha vida pessoal", acrescenta, mantendo o desejo de se realizar como mãe ao lado do pasteleiro Marco Costa, com quem se casou em 2016. Em casa, os dois partilham tarefas e se ele é bom a fazer bolos, ela cozinha "regularmente comidas saudáveis", num equilíbrio perfeito de especialidades.