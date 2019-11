Vanessa Martins: “Por pessoas assim é que é tão perigoso andar na estrada”

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 15:51 Facebook

Vanessa Martins desabafou sobre um situação insólita que aconteceu consigo no trânsito. A atriz ficou chocada com o homem. A também influenciadora digital seguia no seu veículo quando ficou na faixa errada da estrada. Perante este erro, houve um senhor que ficou muito chateado com a situação e lhe chamou nomes. “Ia-me matando, a quantidade de nomes que me chamou”, explicou Vanessa Martins, no InstaSories, ferramenta da rede social Instagram. Indignada, a namorada de Marco Costa continuou: “As pessoas andam mesmo a perder a cabeça. O senhor que me falou assim não pode estar bem consigo e descarrega no trânsito. […]