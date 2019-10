Vanessa Martins revela maior defeito de Marco Costa

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 17:53 Facebook

Vanessa Martins revelou, esta sexta-feira o maior defeito do marido, Marco Costa, durante o “Cala-te Boca!” na rádio “Mega Hits”. A atriz afirmou que o marido é “muito desarrumado” e “desorganizado” após ser questionada sobre a característica de Marco Costa que mais a irrita, numa rubrica da emissora, na qual respondeu a várias perguntas sobre a vida pessoal e profissional. “Fácil. Ele é muito desarrumado e isso irrita-me imenso. Em casa, no carro. Ele é sempre muito desorganizado e está sempre atrasado”, disse. O casal trocou alianças em novembro de 2016. Contudo, em 2018, separaram-se durante alguns meses e no […]