Vanessa Martins revela o motivo da separação com Marco Costa

Vanessa Martins revelou que a separação com Marco Costa, em 2018, deu-se na sequência de lhe ter sido diagnosticado endometriose na zona pélvica. O casal separou-se durante alguns meses em 2018 devido ao difícil processo de cumprir o sonho de ter filhos, segundo revelou Vanessa Martins, na edição de novembro da própria revista, “Frederica”. Após trocar alianças com o pasteleiro, em novembro de 2016, a atriz passou por várias tentativas de engravidar mas sem sucesso e na sequencia de várias consultas e exames com resultados inconclusivos, procederam à inseminação, dois anos depois, porém “não pegou”. “Deixei de tomar a pílula. […]