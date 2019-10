Vanessa Oliveira de repouso aos oito meses de gestação

NTV Hoje às 18:40, atualizado às 18:55 Facebook

Grávida de oito meses, Vanessa Oliveira afirmou, esta sexta-feira, ter sido aconselhada a estar de repouso nos próximos dias. A apresentadora da RTP revelou, num vídeo partilhado no perfil de Instagram, que apesar de estar tudo bem com a gravidez irá ficar em casa a descansar. “Queria fazer este vídeo para dizer que me encontro de repouso”, começa por dizer. “Está tudo bem e vou ficar assim uns dias, de sofá, para que corra tudo bem. Sofá, cama, sofá. Ainda bem que vai estar mau tempo”, acrescentou. View this post on Instagram É isto! Sófá ➡️ Cama ➡️ Sofá Ainda […]