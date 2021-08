Veiga Trigo: "Vou passear para Trás-os-Montes e Alto Douro. Adoro Montalegre"

Teixeira Correia Hoje às 08:26 Facebook

Os dez mandamentos do verão de Veiga Trigo, árbitro internacional de futebol.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

Estou de férias há 10 anos [reformado].

2. É este ano que vou ler...

"A história do futebol no Alentejo", do bejense Manuel de Melo Garrido.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

Não atendo...

4. Jamais passaria férias com...

Gente de quem não gosto.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

Ir passear a Trás-os-Montes e Alto Douro. Adoro Montalegre.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

Fico impávido e sereno.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

"De moda em moda", um grupo de música popular alentejana de Cuba.

8. O que me irrita mais nas férias é...

A confusão.

9. Os amores de verão são...

O meu bem-estar e dos meus amigos.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

O de 1993, umas férias magníficas em Lagos (Algarve).