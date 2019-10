Vem aí o programa “Mental Samurai” e Pedro Teixeira anda nas nuvens

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:55 Facebook

É o novo concurso da TVI, já procura candidatos e deve estrear em breve: “Mental Samurai” está a encher as medidas do apresentador, Pedro Teixeira. É em Madrid, Espanha, que o ator e apresentador da TVI está a preparar o novo formato que vai conduzir, “Mental Samurai”. Ainda com poucos programas gravados, Pedro Teixeira faz já um balanço positivo desta nova experiência televisiva. View this post on Instagram Estamos a meio da semana, no 2o dia de gravações do MENTAL SAMURAI e está a ser uma das melhores experiências da minha vida. Obrigado @tvioficial por este desafio. Estou ansioso para […]