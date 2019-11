Vera Fernandes assinala primeiro mês do filho

NTV Hoje às 17:16, atualizado às 17:25 Facebook

Vera Fernandes assinalou publicamente o primeiro mês do filho, Henrique, com uma dedicatória. O segundo filho em comum entre a animadora das manhãs da Rádio Comercial e o marido, Fernando Solera, completa um mês de vida e para celebrar a data Vera Fernanda partilhou uma fotografia dos dois filhos lado a lado. “O meu mano faz hoje 1 mês e é muito fofo”, escreveu na publicação. View this post on Instagram O meu mano faz hoje 1 mês e é muito fofo 🥰 #FH A post shared by Vera Fernandes (@veraafernandes) on Nov 9, 2019 at 7:39am PST Vera Fernandes […]