Vera Fernandes revela primeira fotografia do marido com os dois filhos

Vera Fernandes revelou a primeira fotografia do marido, Fernando Solera, e os dois filhos, Francisca e o recém-nascido Henrique. Após anunciar o nascimento do segundo filho, a animadora das manhãs da Rádio Comercial enterneceu os seguidores ao partilhar um retrato de família no perfil de Instagram. View this post on Instagram 🍀 A post shared by Vera Fernandes (@veraafernandes) on Oct 15, 2019 at 1:04am PDT Os internautas não tardaram a enviar várias mensagens a elogiar a família. “Família linda, muita saúde e muita sorte”, disse um seguidor. ” É isto a ilustração do amor”, afirmou outro. Recorde-se que Vera […]