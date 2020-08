Verão inspirador: famosas despem-se e "incendeiam" redes sociais

Rui Pedro Pereira Hoje às 20:57 Facebook

Com a estação quente a meio, algumas figuras públicas despiram os preconceitos... e a roupa. Os seguidores aplaudem e querem ver mais.

Mafalda Castro, modelo e influenciadora digital, de 25 anos, em topless Foto: DR

Carolina Patrocínio chegou aos 900 mil seguidores no Instagram e quis assinalar a marca com os fãs. Indecisa sobre a forma de celebrar, a apresentadora da SIC, de 33 anos, lá se decidiu: "Nem sei o que postar. Por isso, aqui fica uma foto de hoje sem qualquer interesse", escreveu. A "foto sem qualquer interesse" é a influenciadora digital, em biquíni, e com o rabo virado para a câmara fotográfica.

Carolina Patrocínio, apresentadora de 33 anos, celebra marca de 900 mil seguidores no Instagram, com foto em biquíni Foto: DR

A tendência das famosas para se despir chegou com as temperaturas mais altas e veio para ficar. Há até aquelas figuras públicas que vão mais longe, fotografando-se em "topless", embora nunca seja exibida a nudez.

Mafalda Castro e Filipa Nascimento são os mais recentes exemplos do que falamos, para contentamento dos seguidores que, motivados com o que estão a ver, pedem mais.

Filipa Nascimento, atriz, durante as férias Foto: DR

No caso da apresentadora do "Extra" do "Big Brother 2020", Mafalda Castro - que já era seguida nas redes sociais por milhares de fãs, antes de se tornar famosa no pequeno ecrã -, deu tudo o que tinha dentro de uma lagoa. O "topless" é frontal, mas duas pequenas flores, desenhadas em computador, não deixam que as mentes mais conservadoras possam apontar o dedo à jovem bloguer. "Isto e uma peça de fruta por dia", diz a apresentadora, que foi brindada com o comentário do colega de canal Rui Simões: "Nem sei para que montanhas olhar!"

Menos exposta, mas não menos sensual, Filipa Nascimento cativou os olhares com uma imagem a correr na praia. O "topless" está lá, mas a jovem - que acabou esta semana de gravar a novela "Terra Brava" (SIC), na qual interpretou "Catarina" -, aparece de costas. Filipa Nascimento justifica a ousadia com as "férias". Entre os comentários, há um que sobressai: o de Noémia Costa, que faz de tia conservadora da jovem na trama da noite do terceiro canal: "Que propósitos são esses, Catarina Isabel?"

Apesar da ousadia de Carolina Patrocínio, Mafalda Castro ou Filipa Nascimento, nenhuma bate Bruna Quintas. A "Xana" de "Terra Brava" fez um nu total (de lado), há três meses, em pleno período alarmante da pandemia do Covid-19. E, desde então, mais nenhuma cara conhecida conseguiu igualar tanta sensualidade. Mas o "vírus" das fotos sexy parece ter vindo para ficar...