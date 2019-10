Vestido de 32 euros de Georgina Rodríguez faz furor na Internet

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:57 Facebook

Georgina Rodríguez está a dar que falar entre os internautas devido ao vestido de 32 euros com que apareceu numa publicação recente do Instagram. A namorada do jogador de futebol Cristiano Ronaldo apareceu, no perfil da referida rede social, com um vestido branco, curto e sem mangas da Fashion Nova dentro de um elevador. O “look” da espanhol está disponível no site da marca de roupa por 32 euros e quem quiser pode comprar em cor-de-rosa. View this post on Instagram 🕊 #goodnight #peace #love @fashionnova A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 20, 2019 at 9:52am PDT […]