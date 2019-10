Viagem de sonho às Maldivas acaba mal: Sofia Ribeiro nas urgências

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:09 Facebook

A viagem da atriz às Maldivas não terminou da melhor maneira. Com dores no ouvido direito, Sofia Ribeiro teve de ir às urgências. A viagem de sonho virou um pesadelo. Depois de alguns dias no paraíso das Maldivas, onde celebrou o seu aniversário, Sofia Ribeiro regressou a Portugal com dores e sem audição no ouvido direito. “Nós estamos onde? À espera de mais um avião? Não, estamos no hospital, nas urgências”; começou por revelar Sofia Ribeiro no perfil de Instagram. “Esta pessoa resolveu viver dentro de água nestes dias e o meu ouvido não achou muita graça. Além de não […]