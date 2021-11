Victoria, a sobrinha "influencer" dos reis de Espanha

Sara Oliveira Hoje às 17:55 Facebook

Filha da infanta Elena soma mais de 54 mil seguidores no Instagram, onde partilha o seu estilo de vida longe da monarquia. Jovem só agora tornou o perfil público.

O que parecia impensável há uns anos aconteceu. Há poucos dias, Victoria Federica de Todos os Santos de Marichalar e Bourbon abriu o perfil de Instagram aos olhares públicos. Numa semana passou de 3 mil para mais de 54 mil seguidores, deixando ver um pouco mais da sua vida. Na rede social, a filha mais nova da infanta Elena e sobrinha dos reis de Espanha, de 21 anos, mostra os visuais e a presença em eventos de moda, além das viagens que faz e os momentos ao lado do namorado, o DJ Jorge Bárcenas, que conheceu em Marbella.

Sem falsos pudores, Victoria mostra-se como uma jovem normal da sua idade, afastada dos assuntos da monarquia, até porque é a quinta na linha de sucessão ao trono e é remota a hipótese de, um dia, ser coroada. Recentemente, como partilhou, a neta dos eméritos João Carlos I e Sofia da Grécia esteve na Semana de Moda de Paris, deixando perceber que herdou os gostos do pai, Jaime de Marichalar. A semana passada também chamou a atenção na entrega de prémios da revista "Elle", em Sevilha, elegendo para a ocasião um vestido comprido azul, de veludo, feito à medida por Lorenzo Caprile, que combinou com sapatos Manolo Blahnik.

Conhecida por quebrar as mais variadas regras, Victoria despertou a polémica o ano passado quando, em pleno confinamento em Madrid, decidiu refugiar-se com o namorado e amigos numa vila da província de Jaén. Foi alvo de muitas críticas por provir de uma das cidades que era vista como um dos principais focos de contágio da covid-19 e acabou por abandonar as redes sociais.

Victoria de Marichalar estuda Administração e Direção de Empresas numa universidade internacional na capital espanhola também frequentada pelo irmão, Fróilan, de 23 anos, mas as publicações ainda não visaram a vida académica.