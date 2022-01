Victoria e Daniel da Suécia novamente infetados com covid-19

Sara Oliveira Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Príncipes herdeiros testaram positivo pela segunda vez. Casal junta-se ao rol de nobres apanhados pelo vírus.

Depois de terem estado infetados em março de 2021, no sábado, Victoria e Daniel da Suécia voltaram a testar positivo à covid-19, como confirmou o palácio real. "A princesa herdeira, que está totalmente vacinada, tem sintomas próprios de de resfriado mas sente-se bem", lê-se no comunicado divulgado. O marido, que já recebeu as três doses, requere mais atenções, pois integra um grupo de risco por, em 2009, ter sido submetido a um transplante de rim.

"De acordo com as normas vigentes, a família isolou-se em casa" e rapidamente foi feito o "rastreio de contactos", acrescentou a comunicação real. Os príncipes herdeiros foram diagnosticados depois de os pais de Victoria, o rei Carl XVI Gustaf, de 75 anos, e a rainha Silvia, de 78 anos, também com três doses da vacina, darem positivo na segunda-feira anterior.

À conta da quarentena, a agenda oficial de Victoria e Daniel, que vivem com os dois filhos no castelo de Haga, em Estocolmo, ajustar-se-á à conjuntura na próxima semana. De acordo com a agência de saúde, a Suécia registou 23 877 novos casos no dia 5 de janeiro, mais do dobro dos números no pico da pandemia em dezembro de 2020. Com mais de 1,3 milhões de casos desde essa altura e com um total 15 330 mortos, o governo do país nórdico endureceu as restrições no que respeita ao teletrabalho, hotelaria e turismo, entre outras áreas.

O vírus tem apanhado outros membros de casas reais europeias. Na Grécia, o rei Constantino, de 81 anos, irmão de Sofía, a rainha emérita de Espanha, teve mesmo que ser internado, no passado fim de semana, depois de acusar positivo. As informações públicas adiantam que tem igualmente as três vacinas e que teve sintomas leves, se bem que em dezembro já tivesse estado no hospital à conta de uma pneumonia.