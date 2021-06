Vida de Anthony Bourdain chega aos cinemas em julho

Sara Oliveira Hoje às 17:47 Facebook

"Roadrunner" é um documentário no qual o realizador Morgan Neville resume a carreira do emblemático chef, três anos depois da sua morte.

Da juventude até aos últimos dias, com uma personalidade emblemática e caráter provocador, é assim que Anthony Bourdain é visto no trailer agora divulgado de "Roadrunner", filme documental póstumo que o tem como protagonista. Realizado por Morgan Neville, vencedor de um Oscar em 2014 com o documentário "A dois passos do estrelato", tem estreia mundial marcada para 11 de junho no Tribeca Film Festival, no Estados Unidos, chegando aos cinemas americanos a 16 de julho. Para já, ainda não há previsões de distribuição em Portugal.

No pequeno filme promocional, ouve-se Bourdain a avisar que "não há um final feliz" e a verdade é que em junho de 2018, aos 61 anos, acabou com a própria vida. O famoso chef americano foi encontrado morto no quarto de um hotel de Estrasburgo, em França.

"Roadrunner: A film about Anthony Bourdain" descreve-se como um "olhar intimista e de bastidores sobre a forma como um chef anónimo se tornou um ícone cultural de renome mundial".

Bourdain deixou um percurso notável. Ao talento na cozinha somou livros e programas televisivos de sucesso como "No reservations" ou "Parts unknown". E, à boleia deles, gravou em Portugal, passando pelos Açores, Lisboa e Porto - onde, em fevereiro de 2017, o JN o encontrou a provar os famosos cachorrinhos da Cervejaria Gazela.

No documentário, além do lado profissional, também se verá a vertente mais pessoal. Por exemplo nas imagens em que Anthony Bourdain caminha ou está na piscina com a única filha, Ariane, fruto da relação com Ottavia Busia. Ariane tem agora 14 anos e herdou a fortuna de Bourdain.