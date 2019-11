“Vidas Opostas” nomeada para mais um prémio internacional

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter sido nomeada para um Emmy, a novela com Joana Santos e Diogo Amaral volta a concorrer para um dos maiores prémios da televisão. “Vidas Opostas” está nomeada na categoria de Soap or Telenovela no Rose d’Or Awards 2019 anunciou na tarde desta quinta-feira a produtora SP Televisão. View this post on Instagram É com muito orgulho que uma das nossas produções recebe mais uma nomeação de um grande festival! Vidas Opostas está nomeada na categoria de Soap or Telenovela no Rose d’Or Awards 2019. Parabéns a toda a equipa e elenco! 🙌🏻👏🏻 A post shared by SP […]