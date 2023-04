Polícia revela imagens do resgate do herói da Marvel

JN 19 Abril 2023 às 15:48 Facebook

O ator da Marvel foi esmagado por um limpa-neves a 1 de janeiro, para salvar o sobrinho. Jeremy partiu mais de 30 ossos e esteve em estado crítico no hospital. Recentemente deu uma entrevista à jornalista Diane Sawyer, na qual assumiu as culpas pelo acidente e admitiu ter escrito uma mensagem de despedida à família: "Se estivesse sozinho, teria sido uma forma horrível de morrer. Estive acordado o tempo todo. Senti as dores todas, ouvi os médicos a dizerem que estava num estado muito crítico. Cheguei a escrever uma mensagem de despedida aos meus familiares no hospital: 'Não me deixem viver com tubos de uma máquina. Se a minha existência só for possível com drogas e analgésicos, deixem-me ir, por favor. Sinto muito por tudo o que aconteceu'", recordou, em lágrimas.