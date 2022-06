Violência e intimidação: as polémicas em volta de Ezra Miller

Maria Oliveira Hoje às 15:21 Facebook

Ezra Miller, conhecido pela sua participação em "Liga da Justiça" ou "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", está a ser acusado de agressões e intimidação a crianças e jovens. Os problemas com a justiça já estão a colocar em causa a sua carreira.

O ator e músico Ezra Miller voltou a dar que falar e, mais uma vez, pelos piores motivos. Miller foi acusado de ter comportamentos inapropriados com crianças em Massachusetts e Dakota do Norte, nos Estados Unidos (EUA), e tem uma ordem de restrição a pedido da mãe de uma criança de 12 anos.

De acordo com o "The Daily Beast", a mãe terá ficado preocupada com a relação que Miller tinha com a filha. O caso remonta a fevereiro deste ano. Segundo a criança e a mãe, os acontecimentos que levaram à ordem de restrição tiveram lugar numa festa, onde estava presente o ator.

Ezra Miller não terá gostado que a mulher tenha utilizado a palavra "tribo" para se referir às pessoas com as quais viajava e acusou-a de apropriação cultural. A situação terá escalado a partir daí, com Miller a ameaçá-la com uma arma e a dizer que a filha "teria sorte" se tivesse alguém como ele para "guiá-la na vida", segundo avança o "The Daily Beast".

Violência que não é de agora

Este é o caso mais recente das muitas polémicas que envolvem Ezra Miller. Já no início do mês, o ator e cantor tinha recebido uma ordem de restrição contra uma jovem de 18 anos, Toaka Iron Eyes, que conhecia Miller desde os 12 anos (nesta altura, o músico tinha 23 anos). Os pais da jovem alegaram que o ator está a "manipular psicologicamente, intimidar fisicamente e a pôr em perigo a segurança e o bem-estar" da filha, de acordo com o "Los Angeles Times".

O jornal noticiou que os dois interagiram várias vezes nos últimos seis anos, incluindo num momento em que os pais da jovem permitiram que ambos viajassem para Londres para a estreia de "Monstros Fantásticos", em 2018. Durante este evento, Miller alegadamente tentou partilhar uma cama com a rapariga, na altura com 14 anos, mas foi parado por um acompanhante.

"Ezra usa violência, intimidação, ameaças de violência, medo, paranoia, ilusões e drogas para controlar a jovem adolescente Tokata", lê-se num processo judicial obtido pelo "TMZ". Os pais da jovem alegam que Miller forneceu álcool, marijuana e LSD à filha menor. Miller tem uma audiência no Dakota do Norte, nos EUA, a 12 de julho.

Desde que as notícias sobre as ações de Miller surgiram na semana passada, o ator desativou a sua conta de Instagram.

Ainda este ano, Miller foi detido duas vezes no Havai, acusado de provocar desordens. Em março, deu-se a primeira detenção. Miller foi acusado de ter comportamentos desordeiros e assediar, depois de alegadamente ter gritado obscenidades, agarrado um microfone de uma mulher que estava a cantar e ter-se lançado contra um homem que jogava dardos num bar, de acordo com a agência "Associated Press". Acabou por ser libertado sob fiança de 500 dólares (cerca de 476 euros).

Em abril, Miller foi detido novamente, acusado de agressão depois de alegadamente ter atirado uma cadeira que atingiu uma mulher de 26 anos, de acordo com o "New York Times". Foi libertado mas "aguarda-se investigação adicional", noticia o jornal.

Mas estes incidentes são apenas os mais recentes atos de violência de Ezra Miller. Em 2020, surgiram imagens do ator a tentar sufocar uma mulher num bar da Islândia.

Um futuro em risco

Com todas as polémicas que envolvem Ezra Miller, o futuro profissional do ator está em risco. De acordo com o site de notícias "Deadline", fontes próximas do CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, afirmam que a participação do ator em "The Flash", filme da Warner Bros com estreia prevista para 23 de junho de 2023, está em risco devido aos problemas com a justiça.

O lançamento do filme estava previsto para este ano, mas foi adiado para 2023 por atrasos na produção provocados pela covid-19. Nas redes sociais, a Warner Bros tem recebido pedidos para substituir Miller.

O "Deadline" avança que a Warner Bros tentou ajudar Miller, mas não teve sucesso. A fonte citada afirma que "não há qualquer vitória nisto para a Warner Bros" e "a esperança é que o escândalo permaneça num nível baixo antes de o filme ser lançado". Mesmo que não surjam mais alegações, é provável que o estúdio não mantenha Miller no papel de flash nos futuros filmes da DC.