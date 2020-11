Visual arriscado de Cristina Ferreira custou mais de 2000 euros

Sara Oliveira Hoje às 09:17 Facebook

"Look" marcou apresentação da grelha da TVI para 2021.

Cristina Ferreira já provou há muito que não olha a meios para causar impacto, por isso apostou num coordenado vanguardista para anunciar "o futuro" da TVI. Na apresentação das novidades para 2021, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção exibiu um look da coleção "Woodland" da marca de luxo espanhola The 2nd Skin Co., que custa mais de 2000 euros.

Um visual que a encheu de vaidade, como deixou perceber nas redes sociais, mas que não reuniu consenso, principalmente pelas extravagantes luvas que o completavam e que até deram mote a uma brincadeira entre Pedro Ribeiro e Nuno Santos, ontem de manhã, na Rádio Comercial, onde o diretor-geral da TVI falou da nova grelha. "Noto com alguma tristeza a circunstância do Nuno não ter vindo com umas luvas à Michael Jackson para falar do futuro", atirou o anfitrião, inspirando uma reação bem-humorada de Nuno: "Já passaram para o museu. São uma peça. Não são utilizáveis uma segunda vez".

Apesar de não ser do agrado de todos, a escolha de Cristina foi aprovada por outros que lhe elogiaram uma ousadia que não está ao alcance de qualquer mulher. Isto porque as três peças - vestido (720 euros), luvas (220 euros) e casaco (1200 euros) - somam uma pequena fortuna. Mas, para além do figurino, a também administradora quer brilhar sempre mais e, por isso, no próximo ano, entre outros desafios, vai conduzir a versão portuguesa do sucesso mundial "All together now". Mas, hoje, é ao lado de Manuel Luís Goucha que vai apresentar a emissão especial "Em família".