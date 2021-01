Vítor Baía está pronto para receber Matilde

Sara Oliveira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo guarda-redes prepara-se para receber o quinto filho, o segundo da relação com a nutricionista Andreia Santos. A menina nascerá em fevereiro.

Numa altura em que a pandemia marca a atualidade, Vítor Baía e Andreia Santos estão em contagem decrescente para voltarem a ser pais. Em comum, o casal já tem um menino, Rodrigo, de dois anos, ao qual se juntará agora uma menina, Matilde.

Apesar do momento atípico que se atravessa, o antigo guarda-redes e atual vice-presidente do F.C.Porto e a nutricionista encontram-se em estado de graça. Em casa já está tudo preparado para acolher o novo elemento da família. A pensar no futuro, Vítor e Andreia receberam, anteontem, o kit para colheita das células estaminais pois, para eles, a criopreservação "é também um ato de amor". "Eu e o papá esperamos que nunca sejam necessárias, mas se forem já temos o kit", partilhou Andreia, que já está na 35.ª semana de gestação.

Matilde será o quinto filho de Baía que, além de Rodrigo, da atual relação, é pai de Afonso, de 13 anos, Diogo, de 27, e Beatriz, de 23 anos, fruto de duas anteriores relações. Aos 50 anos, o antigo ídolo dos relvados é um homem apaixonado, tendo pedido a companheira em casamento no verão passado, após oito anos de vida em comum.