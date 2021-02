Vítor Baía já foi pai pela quinta vez 

Sara Oliveira Hoje às 02:24 Facebook

Matilde nasceu na segunda-feira, no Porto, e é filha do atual vice-presidente do F. C. Porto, Vítor Baía, fruto da relação com a nutricionista Andreia Santos. O casal tem outro filho, Rodrigo, de dois anos e meio, mas o antigo guarda-redes é pai também de Beatriz, Diogo e Afonso.

"Um dia especial e inesquecível...22.02.21 fomos presenteados com a chegada da Matilde. Um momento único, um parto maravilhoso no CMIN (Centro Materno Infantil do Norte), serviço público de excelência", anunciou Andreia Santos.

Nas redes sociais, a nutricionista agradeceu ainda "à direção, equipa médica, enfermeiros, analistas e auxiliares pelo profissionalismo, simpatia e carinho", particularmente à equipa que a acompanhou: "Dr. António Braga, Dr. Gonçalo Inocêncio, Dra. Rita Fraga, Enf Marta Inácio e Enf Marlene)".

Vítor Baía esteve sempre perto da mulher e, como ilustra a fotografia partilhada, está muito orgulhoso pela chegada do quinto filho, uma menina que se junta a Rodrigo, fruto da relação com Andreia, a Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 24, e Afonso, de 13 anos, das duas anteriores relações.