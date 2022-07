"VivaVida" da TVI continua em agosto sem Ruben Rua e Helena Coelho a apresentar

Dois anos após a estreia, programa "VivaVida" assume "nova dinâmica editorial, sem dupla de apresentadoras". Desta forma, a partir de agosto, Ruben Rua apenas co-apresentará o "Em família", com Maria Cerqueira Gomes, enquanto Helena Coelho "poderá integrar projetos futuros da estação", acrescenta o comunicado da TVI.

As audiências nunca convenceram e as mudanças fazem-se agora anunciar. "Depois de 2 anos a viajar pelos melhores conteúdos, o formato apresentado pela dupla Helena Coelho e Ruben rua evolui para uma nova configuração onde a magia, as surpresas e o glamour vão continuar a fazer parte da vida dos espectadores da TVI", avançou a estação.

Em agosto, o ""VivaVida" entra na nova época com reportagens únicas e os temas "mais quentes" da atualidade. Eventos, música, cinema, dança, experiências, entrevistas e desafios, num programa que promete continuar a surpreender e fazer sonhar", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

O canal garante que "Ruben Rua vai continuar "todos os sábados no "Em família - que conduz ao lado de Maria Cerqueira Gomes- e Helena Coelho poderá integrar projetos futuros da estação", onde se estreou no pequeno ecrã, depois fazer sucesso no Instagram.

Ruben foi o primeiro a reagir através das redes sociais, sublinhando que, para ele, junho sempre foi sinónimo de mudança e este ano esta continua a chegar com toda a força e em todos os campos". "Ao longo destes 35 anos entre curvas e rectas o caminho tem sido difícil mas muito bonito... o que me tem chegado é melhor do que tudo o que tem partido e por isso o crescimento e evolução são assinalável", escreveu.

De saída do formato, o comunicador agradeceu a toda a equipa, enviado a Helena "um beijo proporcional à paciência que teve" com ele. "À direção da TVI que em mim fortalece a aposta, demonstro a minha lealdade e gratidão, prometendo muito trabalhar para continuar a merecer a confiança. O sábado continua a ser dedicado aos telespectadores... afinal de contas estamos "Em Familia", concluiu.