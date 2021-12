Volta ao mundo com as melhores imagens de férias dos famosos

Sara Oliveira Hoje às 17:29 Facebook

De Ibiza às Seicheles, foram vários os destinos explorados e partilhados por figuras públicas. Nas redes há recordações de dias bem passados em 2021.

Em mais um final de ano marcado pela pandemia, é hora de balanços e de folhear o álbum de memórias dos últimos 12 meses que, para muitos famosos, a par do trabalho, foram marcados por períodos de férias em destinos de sonho. Levantadas as restrições impostas no início de 2021, algumas figuras bem conhecidas do público fizeram as malas para, longe de Portugal, esquecerem confinamentos e relaxarem na praia e com sol.

Nas redes sociais, as fotografias partilhadas registam para a posteridade dias bem passados, em biquíni e sem máscaras, nas mais variadas paragens. As Maldivas acabaram por se destacar entre as preferências e foi para onde a atriz Rita Pereira voou em abril na companhia de amigos, protagonizando imagens que mais parecem postais. O mesmo destino foi eleito pelo também ator Ricardo Pereira para, no início deste mês, desfrutar de dias a dois com a mulher, Francisca, antes de voltar ao Brasil para uma nova novela da Globo. Os retratos tirados no resort Patina Maldives ilustram o romantismo da estadia.

O réveillon da atriz Júlia Palha será no Dubai mas foi em Ibiza, em julho, que se mostrou em versão "salva-vidas", como comentou o amigo Luís Borges. À semelhança de anos anteriores, no verão, a ilha das Baleares voltou a ser escala obrigatória de celebridades de todo o mundo. Conhecida pelos papéis na ficção nacional e sob os holofotes ainda pelo namoro com o futebolista João Félix, Margarida Corceiro destacou os dias passados com os pais e a irmã em Menorca, nos finais de junho.

As viagens de Sofia

Sempre pronta a conhecer novas paragens em qualquer parte do mundo, além de aproveitar sítios bonitos em Portugal, Sofia Ribeiro começou 2021 no Brasil e não parou. Durante o ano, a atriz esteve em Puglia (Itália), nas Maldivas, no Dubai, e celebrou mais um aniversário, em outubro, nas Seicheles, que descreveu como "um paraíso".

Com a sobrinha, Carolina, ou com o marido, Rodrigo Herédia, a apresentadora Liliana Campos aproveita todas as oportunidades para partir. Agora está na Bahia, Brasil, mas Formentera (Espanha) e Maldivas também entraram no roteiro dos últimos 12 meses.

E mesmo sem apreciar viagens de avião, Raquel Strada não pára. A apresentadora e influenciadora também foi às Maldivas, andou por Ibiza e Saint Tropez (Riviera Francesa), e passeou por terra e mar pela Costa Amalfitana, em Itália, somando recordações únicas e que inspiram quem a segue no Instagram.