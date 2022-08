"Vou reler dois autores russos que estariam hoje a enfrentar o Putin"

JN Hoje às 19:00 Facebook

Os dez mandamentos do verão de Henrique Capelas presidente do Conselho de Administração do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

1: Quando entro de férias, deixo logo...

De pensar no trabalho.

2: Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

A minha guitarra (admitindo que o politicamente correto, seria responder): a minha mulher.

3: Nas férias, o telemóvel anda sempre...

Longe de mim; tenho uma boa maquina fotográfica....

4: É este ano que vou ler...

Reler dois autores russos Tolstoi e Dostoiévski, que nos dias de hoje estariam a enfrentar o Putin.

5: A minha banda sonora deste verão vai ser...

Guns & Roses.

6: O que mais me irrita nas férias é...

Deixar-me irritar.

7: Os amores de verão são...

O sol que se põe.

8: Nas férias tento sempre comer...

Tudo o que me permita mergulhar passado uma hora.

9: Se me ligarem do trabalho...

Só atendo debaixo de água!

10: Um verão que jamais esquecerei é...

O que há-de vir....