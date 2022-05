Whindersson Nunes convidou fã para ir ao cinema no Facebook e ela só viu nove anos depois

Joana Soutosa Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Nathana Martins recebeu um convite do humorista Whindersson Nunes para ir ao cinema em 2013, mas só esta semana viu a mensagem no Facebook. A jovem partilhou a história nas redes sociais e lamentou ter perdido a oportunidade "de conhecer o ídolo número 1".

Enquanto percorria as mensagens antigas do Facebook, Nathana Martins apercebeu-se, nove anos depois, que tinha uma mensagem de Whindersson Nunes por responder. "Naquela época a Internet não era como hoje, onde estamos online 24 horas por dia" admite a jovem de 27 anos.

Na captura de ecrã, publicada por Nathana nas redes sociais, o humorista começa por convidar a jovem para gravar um vídeo com ele para o YouTube, algo comum para Whindersson que, no início da sua carreira, fazia vídeos para o canal com convidados e fãs. Uma vez que a jovem já respondeu tarde demais, o encontro não aconteceu, mas o youtuber brasileiro voltou a insistir, a 11 de março de 2013, e convidou Nathana para ver um filme. Mensagem essa que também nunca teve resposta.

Print da conversa entre Nathana Martins e Whindersson Nunes Foto: DR

Nathana lamenta, explicando que, por algum motivo, não viu a última mensagem e perdeu a oportunidade de conhecer o "ídolo número 1".

A estudante de psicologia continua a sonhar em conhecer o humorista pessoalmente, de quem é fã há 12 anos, e espera que a repercussão do print nas redes sociais a possa ajudar.