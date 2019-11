Whitney Houston envolveu-se com a melhor amiga, Robyn

NTV Hoje às 12:45, atualizado às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Whitney Houston envolveu-se com a sua melhor amiga, Robyn Crawford. A confissão foi feita pela mulher que acompanhou a cantora ao longo da sua vida. A intérprete e a sua melhor amiga conheceram-se quando eram jovens e, mais tarde, chegaram mesma a envolver-se fisicamente, tal como revelou Robyn na sua biografia “A Song For You: My Life with Whitney Houston”. “Queríamos ficar juntas”, citou a revista “People”. “Acariciá-la e amá-la parecia um sonho”, adiantou a publicação norte-americana. Contudo, o romance teve de ficar para segundo plano porque, segundo Robyn, Whitney Houston colocou sempre a carreira em primeiro lugar. “Ela disse […]