Will Smith celebra vitória nos Oscars após agressão durante a cerimónia

Will Smith foi o protagonista do momento mais marcante da cerimónia da última noite do Oscars. O ator agrediu o colega de profissão Chris Rock, depois de uma piada acerca do cabelo da sua mulher, Jada Pinkett Smith. No fim da gala, a revista americana "Vanity Fair" realizou uma festa pós-cerimónia na qual Will Smith foi visto a dançar e a cantar com o seu Oscar na mão.

O ator, de 55 anos, posou para selfies, dançou com amigos e cantou os seus maiores sucessos, incluindo Summertime e Gettin' Jiggy Wit It, no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, em Beverly Hills, nas primeiras horas desta manhã.

Will foi acompanhado por todo o clã Smith na festa, após o maior escândalo em 94 anos da história dos Oscars.

O humor de Will Smith no evento da "Vanity Fair" parecia estar em forte contraste com o comportamento durante a cerimónia em que chorou a pedir desculpa ao público por ter perdido o controlo. Pouco depois da agressão, tornou-se no quinto ator negro da história a receber o prémio de Melhor Ator pela sua interpretação de Richard Williams, o pai que criou as campeãs de ténis Venus e Serena Williams, em "King Richard".

Há pedidos para que Smith perca o seu Oscar por causa do ataque, que viola o novo código de conduta da Academia elaborado após o Movimento #MeToo. Chris Rock disse à polícia de Los Angeles que não quer apresentar queixa.