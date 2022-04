Will Smith demite-se da Academia dos Oscars após a agressão a Chris Rock

JN/Agências Hoje às 00:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Will Smith demitiu-se da Academia dos Oscars depois de ter agredido o humorista Chris Rock em palco, durante a cerimónia de entrega dos prémios do cinema norte-americano.

"Demito-me de ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que a ​​​​​​​Direção considere apropriadas", escreveu o ator num comunicado noticiado por vários sites de notícias norte-americanos.

As minhas ações (...) foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis

"Respondi diretamente ao aviso de uma audição disciplinar da Academia e vou aceitar plenamente todas quaisquer consequências pela minha conduta. As minhas ações (...) foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis", adiantou Will Smith no comunicado.

"A lista daqueles que magoei é longa e inclui o Chris [Rock], a sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", indicou.

No comunicado, Will Smith disse ainda que traiu a "confiança da Academia" e, por isso, apresentou a demissão.

Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção pelas suas realizações

PUB

"(...) A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o necessário para garantir que nunca mais permita que a violência se sobreponha à razão", salientou.

Will Smith lamentou também ter privado "outros nomeados e vencedores de terem tido a sua oportunidade de celebrar e ser celebrado pelo seu trabalho extraordinário".

"Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção pelas suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema", sustentou.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos, responsável pela organização dos Oscars, condenou a agressão do ator Will Smith ao humorista Chris Rock, durante a cerimónia de entrega dos prémiso, e revelou que iria analisar o caso e tirar daí as consequências.

Na terça-feira, Will Smith pediu publicamente desculpas a Chris Rock, admitindo que passou dos limites e que o seu comportamento foi "inaceitável e indesculpável".