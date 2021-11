Will Smith descreve o momento em que ponderou matar o próprio pai

JN Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Cena de violência que testemunhou com nove anos fê-lo prometer que, um dia, iria vingar a mãe. Anos mais tarde, enquanto cuidava do progenitor, a oportunidade surgiu, mas conseguiu contrariar os instantes de "escuridão". Memórias traumáticas reveladas em livro.

O ator e produtor de cinema Will Smith, de 53 anos, confessou que pensou matar o próprio pai para acabar com os episódios de violência doméstica exercida sobre a mãe. Uma revelação feita no livro de memórias, que será lançado no próximo dia 9 de novembro.

De acordo com a revista "People", Will Smith recorda, na obra, um dos incidentes que mais marcou a sua infância, numa cena de violência protagonizada pelo pai. "Quanto tinha nove anos, vi-o bater na cabeça da minha mãe com tanta força que ela desmaiou. Vi-a a cuspir sangue. Aquele momento, naquela sala, provavelmente mais do que qualquer outro da minha vida, definiu quem sou", afirmou, reconhecendo que ainda hoje lamenta o facto de não ter conseguido agir.

"Em tudo o que fiz desde então - os prémios e elogios, os holofotes e a atenção, as personagens e as risadas - houve uma subtil série de desculpas à minha mãe pela minha inércia naquele dia. Por falhar com ela naquele momento. Por não ter conseguido enfrentar o meu pai. Por ser um cobarde", pode ler-se no novo livro.

Os pais do ator divorciaram-se no ano de 2000, mas Will Smith nunca consegui esquecer o episódio de violência. Anos mais tarde, em 2016, quando cuidava do progenitor, diagnosticado com cancro, chegou a pensar matá-lo. "Uma noite, enquanto o levava à casa de banho, surgiu uma escuridão dentro de mim. O caminho entre as duas divisões passava pelo topo das escadas. E, em criança, eu disse sempre a mim mesmo que um dia vingaria a minha mãe. Que quando fosse grande o suficiente, forte o suficiente, iria matá-lo", recordou. Nesse preciso momento, ponderou fazê-lo.

"Fiz uma pausa no topo das escadas. Podia empurrá-lo e facilmente sair impune. À medida que as décadas de dor, raiva e ressentimento recuavam, balancei a cabeça e continuei a levá-lo para a casa de banho", descreveu. Willard Smith morreu pouco tempo depois, vítima de cancro.