Will Smith reaparece para pedir desculpas a Chris Rock

"Chris, peço-te desculpa, o meu comportamento foi inaceitável", disse Will Smith, num vídeo intitulado "Foi um minuto", que publicou no YouTube. O ator garante que não estava em si quando agrediu o comediante Chris Rock, na cerimónia dos Oscars, e quer uma conversa frente a frente para se redimir do "comportamento inaceitável".

Quatro meses depois, Will Smith quebrou o silêncio, manifestando-se arrependido pela bofetada que deu a Chris Rock na última edição dos Oscars, após um comentário sobre a sua mulher, a atriz e apresentadora Jada Pinkett.

No vídeo "Foi um minuto" publicado no YouTube, Smith responde a três perguntas feitas por internautas, uma delas a questionar o motivo de não ter aproveitado o momento em que, na mesma noite, recebeu o Oscar de melhor ator, para pedir desculpa ao comediante.

"Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em contacto com o Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar", justificou. Por isso, "Chris, peço-te desculpa, o meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para quando estiveres pronto para falar", atirou, a propósito da gravação.

A oportunidade serviu ainda para pedir perdão à mãe e à família de Chris Rock. "Não pensei em como as pessoas ficariam magoadas naquele momento", acrescentou, garantindo que passou "os últimos três meses a rever e a entender as nuances e complexidades do que aconteceu naquele momento". "Não vou tentar explicar tudo agora, mas posso dizer a todos vocês que não há nenhuma parte de mim que pense que aquela foi a forma certa de me comportar".

As desculpas estenderam-se à própria família, à Academia de Cinema e a comunidade de Hollywood, especialmente aos nomeados e outros vendedores dos Oscars. "Parte-me o coração ter roubado e manchado o vosso momento", confessou.