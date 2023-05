William e Kate capitalizam em popularidade juntos dos súbditos

Sara Oliveira Hoje às 19:55 Facebook

No papel de príncipes de Gales, William, filho mais velho de Carlos III, e a mulher Kate encantaram o povo no "Big lunch", a celebração popular da coroação, à porta do castelo de Windsor.

Sem anúncio prévio, William e Kate surpreenderam milhares de pessoas que se juntaram ontem no "Big lunch", à volta de Windsor. Na celebração popular da coroação, os novos príncipes de Gales tiraram "selfies" e conversaram animadamente com os súbditos à porta do castelo.

Sem as vestes formais com que se apresentaram, na véspera, na consagração de Carlos III e Camila como reis do Reino Unido, na Abadia de Westminster, os seus sucessores primaram pela descontração.

Kate, que atrai sempre mais atenções, apresentou-se de calças pretas, uma t-shirt básica barca e blazer azul bebé, que combinou com sapatilhas. Em sintonia, o príncipe William surgiu também relaxado.

Desta vez sem os filhos, George, Charlotte e Louis, o casal aproximou-se das crianças, rendendo-se a Lucy, uma menina que desatou a chorar, comovida por conhecer Kate. Mais uma vez, provaram o quanto são populares entre os súbditos e também que estão preparados para, um dia, serem eles os reis.

O "Grande almoço" define-se como "um ato de celebração e amizade a nível nacional" e levou outros membros da família real às ruas, além do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a mulher deste, Akshata Murthy, e os filhas, Anousha e Krishna, em Downing Street.

Convidada para a coração, Jill Biden, mulher do presidente dos EUA, Joe Biden, também se quis juntar ao evento popular. Os reis Carlos e Camilla optaram pelo recato, horas antes do concerto da coroação em Windsor, que fechou as festividades com as atuações de Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs e Paloma Faith, o tenor Andrea Bocelli, o barítono Bryn Terfel e o pianista Lang Lang, entre outros.

Príncipe Harry em terceiro plano

Bem longe estava já o príncipe Harry que voltou no Reino Unido sozinho, apenas para assistir à cerimónia de coroação do pai. Ficou na terceira fila e nem chegou a falar com o irmão, William.

Cumprido o protocolo, foi o ausente mais notado na foto de família na varanda de Buckingham.

Quando Carlos III acenava ao povo, o filho mais novo entrava num avião rumo a Los Angeles, onde chegou por voltas das 19.30 horas, a tempo de festejar o 4.º aniversário do filho Archie, ao lado da mulher, Meghan Markle, da filha mais nova, Lilibet Diana, e de alguns amigos mais chegados.