William e Kate mais próximos do povo através do YouTube

Duques de Cambridge apostam num canal próprio, onde já se mostraram num estilo descontraído e certos de que "antes tarde do que nunca".

Ainda há tiaras, coroas, títulos e deveres reais, mas a verdade é que príncipes e princesas, mesmo que herdeiros ao trono, acompanham a sociedade e até às novas formas de comunicar se adaptaram. Prova é que, depois do Twitter e do Instagram, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, acabaram de lançar o canal oficial no YouTube.

"Antes tarde do que nunca", anunciaram os duques de Cambridge, remetendo o público para a plataforma de partilha de vídeos onde passaram a mostrar o trabalho feito em prol da comunidade. No vídeo de boas-vindas o casal mostra-se cúmplice e bem -disposto. "Tem cuidado com o que dizes, pois eles estão a filmar tudo", afirma William a arrancar, apontando para a câmara, com Kate sentada a seu lado. O pequeno filme juntou algumas imagens de viagens feitas pelos dois e rapidamente somou milhões de visualizações. Em apenas 24 horas, o canal já somava mais de 265 mil subscritores.

Um dia após a novidade, os príncipes também usaram as redes sociais para parabenizar o sobrinho Archie, o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, que ontem fez dois anos. Foi no Instagram, cujo perfil passou a denominar-se "Duke and Duchess of Cambridge" em vez de "KensigtonRoyal", uma mudança que a imprensa internacional vê como mais uma passo na preparação para se tornarem os próximos reis do Reino Unido.