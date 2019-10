William e Kate Middleton fizeram um pacto antes do casamento real

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:16 Facebook

O príncipe William e Kate Middleton fizeram um pacto de casamento há 12 anos, ainda durante o namoro. Antes de trocarem alianças, em 2011, e depois uma breve separação, em 2007, os duques de Cambridge fizeram o pacto secreto de que seriam um casal no futuro, de acordo com o livro “Kate: The Future Queen” de Katie Nicholl, especialista em realeza britânica. Segundo a mesma obra, o casal teria viajado de avião para a ilha de Desroches, em Seicheles, mas Kate estava insegura sobre o relacionamento. “O William prometeu à Kate que ele estava na relação a longo prazo. Pela […]