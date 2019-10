William e Kate recebem presente em homenagem a princesa Diana

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:33 Facebook

Pela primeira vez de visita oficial ao Paquistão, o príncipe William e a mulher, Kate, foram presenteados com uma homenagem a princesa Diana, esta quarta-feira. Os duques de Cambridge emocionaram-se ao receberam um álbum com fotografias da passagem da princesa Diana pelo país, em 1991, seis anos antes de morrer devido a um acidente de viação. William e Kate Middleton viajaram até ao Paquistão na segunda-feira, para dar início à primeira visita oficial ao país, que irá prolongar-se até sexta-feira. O casal real Kate aterrou na base aérea de Nur Khan, perto da capital paquistanesa, onde foram recebidos com sorrisos […]