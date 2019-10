William, Harry, Kate e Meghan integram anúncio de campanha solidária

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:21 Facebook

O príncipe de Inglaterra, William e Harry, e as respetivas mulheres, Kate e Meghan, deram voz a um anúncio de uma agência do Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido. A Public Health England fez um convite aos duques de Cambridge e de Sussex para aparecerem num vídeo promocional de uma campanha de sensibilização em prol da saúde mental. Os quatro monarcas aceitaram prontamente o pedido. “Quando souberam do projeto, os quatro mostraram-se muito interessados em participar. É um projeto realmente positivo, estiveram todos envolvidos e esperam que tenha um grande impacto”, revelou uma fonte à Imprensa internacional. […]