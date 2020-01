Wuant: "Sou a Cristina Ferreira do YouTube"

Rui Pedro Pereira Hoje às 12:47 Facebook

Youtuber português é o que mais fatura com vídeos e música. Diz que se for ao programa da apresentadora da SIC fará piza.

Poucos serão os jovens na faixa etária entre os nove e os 15 anos que não o conheçam: Wuant, ou Paulo Borges, 24 anos, é o youtuber português mais conhecido e aquele que ganha mais dinheiro. Segundo a empresa que mede as visualizações no YouTube, a "Socialblade", o jovem, que já vai a caminho dos quatro milhões de seguidores na rede social, pode faturar cerca de um milhão de euros por ano.

Numa entrevista ao JN, à margem da participação no "5 para a meia-noite", na RTP1, Wuant começou por explicar porque voltou à televisão quase uma década depois de ter conversado em direto com Rui Unas.

"Decidi dar agora este passo porque amadureci, estou mais crescido. Tecnicamente acho que preciso de aparecer na televisão para ter alguma experiência com o público. Em casa estou mais fechado no meu estúdio, sem ninguém a olhar para mim e acho que é bom pôr-me desconfortável para depois já não ser um desconforto", refere Wuant que, no programa de Filomena Cautela, se cruzou com Cristina Ferreira, que, afirma, é uma espécie de inspiração... e "colega".

"Acho que sou a Cristina Ferreira do YouTube", atira, sem hesitar, admitindo que pode ter um "milhão de pessoas" sincronizadas no seu canal enquanto que, num "dia bom", "O programa da Cristina" chega aos 400 mil telespectadores.

"Respeito muito o trabalho dela. Sabe onde estar e o que fazer. Dou-lhe todo o mérito. Se receber um convite para ir ao programa da Cristina o que vou cozinhar? Só se for uma piza!", acrescenta, bem-humorado.

E o que responde Wuant a quem o acusa de só publicar vídeos e não fazer mais nada? "Comparo, em escalas diferentes, os vídeos aos filmes. Costumava tirar nove horas para fazer um vídeo. Estou a falar de um processo criativo, com execução e edição".

Agora, segue-se a música, com temas como o mais recente: "I"m the one". "Estou a apostar na música. Ando disposto a aprender e é um rumo que gostava de seguir", diz Wuant, que no Instagram divide o "estrelato" com o seu cão Wobe.