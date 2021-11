Zangas e polémicas em divórcios de famosos

Sara Oliveira Hoje às 18:59 Facebook

Quando o casamento acaba, muitas figuras públicas dão que falar por falta de entendimento com os ex. Em alguns casos, à conta das redes sociais.

A semelhança dos anónimos, a vida dos famosos não tem um guião e a garantia de finais felizes, principalmente quando se trata de relacionamentos amorosos. O provérbio diz que "entre marido e mulher não se mete a colher", mesmo quando se trata de figuras públicas, a não ser quando são as próprias que, depois da rutura, acabam por fazer das redes sociais palco de batalha, despertando polémicas que continuam a alimentar os media.

Por cá, Ana Garcia Martins, aliás A Pipoca Mais Doce, e o ex-marido Ricardo Martins Pereira vão usando os meios ao alcance para trocarem recados. No último espetáculo em que participou, a influencer até fez uma piada sobre a atual namorada de Ricardo, Sara Veloso: "Ó Mateus [fingindo uma conversa com o filho], eu sei que ela é super magra porque ela faz maratonas, corre imenso, sabes quem é que também corre muito, amor? São pessoas que têm peso na consciência porque fizeram uma coisa muito feia, como separar o papá da mamã". Ontem no "Dois às 10" na TVI, Ana Garcia Martins reconheceu ser difícil passar por "um divórcio que tem uma dimensão mediática porque as pessoas dão palpites, fazem juízos de valor, tomam partidos, saem "notícias" literalmente inventadas em torno do tema".

O casamento de Marco Costa e Vanessa Martins acabou no verão de 2020, mas nem tudo ficou bem resolvido entre o ex-casal que, sem filhos, disputa o cão Sadik. O bicho ficou com a empresária e o pasteleiro não vê o desde a rutura, como vai dando conta nas redes sociais. A ligação de Luciana Abreu a Daniel Sousa acabou em tribunal, onde ainda correm processos, um deles sobre a violência doméstica de que a artista diz ter sido vítima, outro em que o pai das filhas gémeas exige de volta 140 mil euros que terá dado para a aquisição de uma moradia na qual moraram juntos.

Além fronteiras também não faltam exemplos. Entre eles, Angelina Jolie e Brad Pitt que, apesar de há muito não estarem juntos, ainda não se entenderam quando à guarda dos herdeiros. Há um mês o ator viu o pedido para reaver a custódia dos jovens ser negado, já depois de a ex o acusar de usar a fama para sair beneficiado no processo.

Os conflitos entre Johnny Depp e Amber Heard, desde a separação em 2017, com a atriz a acusar a estrela de Hollywood de ser violento durante a vida a dois e ele a apontá-la como uma pessoal abusiva, foram tantos que até vão acabar num documentário. "Johnny vs. Amber" será lançado no Discovery+ e anuncia mostrar os dois lados da história.