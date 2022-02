Zulmira Ferreira rendida ao papel em "Big brother famosos"

Sara Oliveira Hoje às 19:05 Facebook

Consultora faz parte do rol de comentadores do reality show da TVI e até pôs o marido, o treinador Jesualdo Ferreira, a ver e falar sobre o programa. Para ela, "está a ser uma experiência muita positiva".

Declinou o convite para ser concorrente por uma questão de prioridades, mas foi sem olhar para trás que Zulmira Ferreira aceitou o papel de comentadora de "Big brother famosos". Pouco mais de um mês depois da estreia, a consultora diz que "está a ser uma experiência muito positiva e de aprendizagem sociológica", sentindo-se "lisonjeada com as mensagens" que recebe.

Se antes já via o reality show da TVI, mesmo com concorrentes anónimos, agora Zulmira tenta não perder pitada, "para poder falar com conhecimento de causa": "Vejo tudo o que posso, seja durante dia ou durante a noite. Aliás, posso dizer que ando a dormir muito pouco, porque criei o hábito de ficar até às 6 da manhã a ver o canal do programa. Ou seja, estou completamente embrenhada no jogo e nas histórias de cada um". Mesmo conhecendo de antemão alguns dos participantes, reconhece que "tem sido uma surpresa". Isto porque "nunca conhecemos bem uma pessoa. Eu não estou com eles 24 horas, mas vamos aprendendo a perceber a pessoa na sua essência".

Na rua, Zulmira Ferreira é abordada por quem a vê na televisão. Aconteceu ainda esta semana quando foi almoçar com o marido, Jesualdo Ferreira, e uma mulher se aproximou para lhe elogiar a prestação nos comentários. "Fico surpreendida com o tipo de pessoas que veem o "Big brother" e que já não têm vergonha de o admitir."

Apreensiva por Jardel

Ao fim de 31 anos de casamento, Zulmira garante que Jesualdo há muito que se habituou às suas "loucuras", mas a verdade é que o treinador de futebol "até vê o programa" a seu lado. "É engraçado que nós os dois também comentamos e até discutimos o comportamento de A, B,C...." Bruno de Carvalho está entre os que o casal conhece bem, até porque era presidente do Sporting quando Jesualdo Ferreira orientou os leões.

Zulmira Ferreira tem os seus preferidos, mesmo que, "a pouco e pouco, haja quem se vá revelando". Aponta o exemplo de Jay Oliver, o último expulso, que já teve oportunidade de conhecer, notando-lhe "um discurso completamente diferente do que tinha no programa". Os ânimos na casa mais vigiada do país começam a aquecer e a comentadora confessa-se apreensiva, por exemplo, em relação a Mário Jardel.

A divertir-se imenso, Zulmira vê com bons olhos a continuidade, caso o formato tenha novas edições. "Estou a gostar e sinto-me muito honrada pela oportunidade".