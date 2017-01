Significado e origem da palavra geringonça

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A palavra do ano de 2016 foi "geringonça".

Apesar de estar notoriamente relacionada com a política, esta palavra ganhou uma grande dimensão pelo uso que o povo português lhe tem vindo a dar.

Assim sendo, fizemos uma pesquisa sobre o seu significado e a sua origem.

Trata-se de um substantivo feminino e, segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, tem vários significados. O primeiro é o de linguagem vulgar ou informal, isto é, calão. Poderá ser também uma linguagem particular em certos meios, ou seja gíria. Por extensão, diz-se de uma língua que não se compreende. No sentido figurado, trata-se de uma coisa malfeita ou de uma construção com pouca solidez, sinónima de caranguejola. Por último, significa um aparelho ou mecanismo de construção complexa.

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ajudou-nos a compreender a origem desta palavra e os caminhos por onde andou.

Assim, percebemos que nasceu no norte de França, na Idade Média, com a palavra "jargon" ou "gergon" para designar o gorjeio dos pássaros, a partir da raiz "garg-", que significa "tragar, engolir, falar confusamente". Mais tarde, no sul de França, onde se falava o antigo occitânico, a palavra adotou a forma "gergons", com o mesmo sentido que tinha no norte de França.

Rapidamente chegou a Espanha e "gergons" cruzou-se com a palavra girgonça que, embora tivesse som semelhante, provinha da palavra francesa "jargonce", cujo significado era "jargão e gíria". Desta ligação, nasceu a palavra "jerigonza", cujo sentido, na Espanha do século XIV, foi "linguagem especial, difícil de compreender".

No século XVI a palavra "jerigonza" chegou a Portugal e aí adotou a forma portuguesa "geringonça", conservando o sentido com que é usada nos últimos meses, ou seja: "o que é malfeito, com estrutura frágil e funcionamento precário".

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com