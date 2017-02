Disney revela trailer final de "A Bela e o monstro"

C.C. Hoje às 12:00 Facebook

A Disney revelou, esta semana, o último trailer do filme "A Bela e o monstro", que chega às salas de cinema portuguesas a 16 de março.

Emma Watson é a "Bela" e Dan Stevens o "monstro", neste filme que adapta a animação criada pelos estúdios Disney em 1991. Realizado por Bill Condon, o filme conta ainda com um elenco composto por Ewan McGregor (que interpreta o famoso candelabro "Lumiere"), Luke Evans ( o vilão "Gaston"), Emma Thompson (que dá voz à chávena "Mrs. Potts") e Ian McKellen (o relógio "Cogsworth").

Neste novo trailer, é revelada a canção que empresta título ao filme, "The beauty and the beast", interpretada em 1991 por Celine Dion e Peabo Bryson e que, agora, conta com as vozes de Ariana Grande e John Legend.

O filme conta a história de uma jovem rapariga que aceita ficar presa num castelo com um monstro para salvar o pai, acabando por apaixonar-se pela besta sem saber que debaixo daquela aparência está um príncipe a quem foi lançado um feitiço.