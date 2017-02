Filme americano com atriz portuguesa estreia-se esta semana

Hoje às 15:12 Facebook

O filme "The eyes of my mother", que se estreou no festival de Sundance, nos EUA, e tem como protagonista a portuguesa Kika Magalhães, chega na próxima quinta-feira a salas de cinema de dez cidades portuguesas.

Com o título em português de "Os olhos da minha mãe", o filme chegará a Almada, Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal.

A antestreia do filme acontece no dia 22 de fevereiro, no Anfiteatro Professor Mark Athias do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O filme de terror independente, realizado pelo norte-americano Nicolas Pesce, conta a história de uma jovem que vive sozinha no campo depois de uma tragédia familiar.

No ano passado, Kika Magalhães conquistou a crítica de cinema dos EUA com este papel, sendo considerada por vários meios uma revelação do festival de cinema de Sundance.

"Kika Magalhães carrega o filme inteiro nos seus magros ombros, com a intransigente atriz portuguesa negando empatia ou explicações fáceis para o mal sem limites que a sua personagem apresenta", escreveu na altura a "Rolling Stone".

A atriz foi ainda elogiada por meios como a "Esquire" e a "Variety" e o filme foi considerado dos melhores filmes de terror do ano por várias revistas da especialidade.

A personagem, que é portuguesa, também se chama Francisca. Além de algumas cenas serem faladas em português, Kika surge a comer arroz de cabidela e a banda sonora inclui fados de Amália Rodrigues.

"Estes elementos portugueses todos foram ideias minhas, porque o diretor é muito aberto a colaborações e adorou o facto de eu ser portuguesa", explicou a atriz à agência Lusa.

Nos EUA, o filme esteve em exibição no American Film Festival, no Nuart Theatre, em Los Angeles, e no International Film Center, em Nova Iorque.

Na semana depois da estreia, o filme estará disponível em DVD e nas principais plataformas de visualização na internet.

Depois de alguns anos a viver em Londres e Barcelona, Kika mudou-se para Nova Iorque em 2012, para estudar representação na escola de teatro Neighborhood Playhouse.

"Há quatro anos, quando me mudei para os Estados Unidos para tentar uma carreira de representação, pensava que se conseguisse duas linhas em peças baratas teria muita sorte. Por isso, ter um filme como 'The eyes of my mother', em que sou protagonista, a competir no Sundance, festival conceituado por mobilizar a principal produção independente, está muito além dos meus sonhos", disse a atriz.

Recentemente, Kika participou em dois filmes que aguardam estreia: a ficção científica "City of gold", produzida por Gus Van Sant, que também protagoniza; e outro filme independente, "Tapestry", no qual desempenha o papel de mulher de Stephen Baldwin.