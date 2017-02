Novo filme de Will Ferrell e Amy Poehler já tem trailer

C.C. Hoje às 19:57, atualizado às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A New Line Cinema revelou o trailer da comédia "The house", que volta a juntar Will Ferrell e Amy Poehler. O filme deve chegar às salas de cinema portuguesas a 31 de agosto.

"The house" marca a estreia na realização para cinema de Andrew Jay Cohen, argumentista de comédias de sucesso como "Mulheres procuram-se para ir a casamento" (2016), "Má vizinhança" (2014) e "Má vizinhança 2" (2016). Andrew Jay Cohen também assina o argumento, centrado num casal que cria um casino ilegal na cave de forma a conseguir dinheiro para enviar a filha para a universidade.

Depois de terem contracenado em "A glória dos campeões" (2007), Will Ferrell e Amy Poehler voltam a encontrar-se nesta comédia, que conta ainda com as interpretações de Jason Mantzoukas, Allison Tolman ou Sam Richardson.