Aretha Franklin vai reformar-se depois de novo disco

A cantora norte-americana Aretha Franklin anunciou que vai reformar-se este ano, após 56 anos de carreira e depois da edição de um novo álbum com produção de Stevie Wonder.

"Devo dizer-lhe, vou reformar-me este ano", afirmou a cantora e compositora numa entrevista à estação de televisão WDIV Local 4, de Detroit, nos Estados Unidos, uma afiliada da NBC, disponibilizada no site da estação.

No entanto, esta não será uma reforma a 100%: "Este será o meu último ano. Vou gravar, mas este será o meu último ano em concerto. É isto".

A cantora adiantou que irá "fazer coisas selecionadas, uma por mês, durante seis meses ao longo do ano".

Os netos estão a acabar a faculdade e Aretha Franklin quer passar tempo com eles.

O novo álbum, com vários temas a serem produzidos por Stevie Wonder, deverá ser editado em setembro e Aretha Franklin mal pode esperar por ir para estúdio.

Para a cantora, este anúncio é agridoce. "É o que fiz a vida inteira", afirmou. Por ter sido "extremamente ativa" durante os 56 anos de carreira, Aretha Franklin considera que não seria bom "ficar sentada sem fazer nada", é por isso que irá manter "um ou dois concertos por mês ou assim".

A cumprir 75 anos de idade em 2017, Aretha Franklin é classificada como a "Rainha da Soul" e tem sofrido vários problemas de saúde em tempos recentes.

Ao longo da carreira já recebeu 18 Grammys, de acordo com a biografia oficial, o último dos quais em 2008 por um dueto com Mary J. Blige no tema "Never Gonna Break My Faith".