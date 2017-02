Conselho Nacional aprova Évora e Conímbriga para museus nacionais

Hoje às 23:37, atualizado às 23:57 Facebook

O Conselho Nacional de Cultura aprovou as propostas do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, para promover os museus de Évora e de Conímbriga a museus nacionais.

Fonte do gabinete do ministro indicou à agência Lusa que a proposta foi aprovada por unanimidade, numa reunião do Conselho Nacional de Cultura.

A proposta tinha sido apresentada pela tutela à secção de museus do Conselho Nacional de Cultura, órgão consultivo do Governo para esta área, cujos pareceres não são vinculativos.

Na semana passada, a tutela tinha anunciado a intenção de promover o Museu de Évora a Museu Nacional, com a designação de Museu Frei Manuel do Cenáculo, seu fundador e antigo arcebispo de Évora (1724-1815).

Contactada pela Lusa, na altura, a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, manifestou-se convencida de que a intenção do ministro "vai ao encontro das aspirações" dos responsáveis da região e da população.

O Museu de Évora irá, assim, tornar-se no primeiro Museu Nacional a sul do rio Tejo, na sequência do parecer favorável do Conselho Nacional de Cultura.

O Museu de Évora, tutelado pelo Ministério da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Alentejo, está instalado no antigo Paço Episcopal, junto à Sé e ao Templo Romano, no centro histórico da cidade.

Com um acervo constituído por cerca de 20 mil peças de pintura, escultura e arqueologia, o espaço integra também azulejaria, ourivesaria, paramentaria, mobiliário, cerâmica, numismática e naturália (objetos curiosos da natureza).

O núcleo original das coleções permanentes de arqueologia é constituído por um conjunto de antiguidades recolhidas, no sul do país, por Frei Manuel do Cenáculo, nomeado bispo de Beja em 1777.

Da mesma forma, a proposta de promoção do Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, a Museu Nacional, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Cultura.

O Museu Monográfico de Conímbriga foi fundado em 1962 e tutela as Ruínas da Cidade Romana, abertas ao público desde 1930.